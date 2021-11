¡Varios hispanos! Estos son los nominados a los Grammy 2022

Este martes se dieron a conocer los nominados para los 64º premios Grammy. La Academia de Grabación de Estados Unidos alista una nueva gala de los premios Grammy 2022 con el objetivo de otorgar una distinción y reconocimiento a los artistas más destacados de la industria musical en todos los géneros. El evento se llevará a cabo el 31 de enero de 2022 en el Staples Center de Los Ángeles. Jon Batiste, con 11 candidaturas, seguido de Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho cada uno, y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete cada una.

Bad Bunny, C. Tangana, Karol G, Camilo y Selena Gómez son algunos de los nominados hispanos para la 64 edición de los Grammy, anunció este martes la Academia de la Grabación de Estados Unidos.



Los candidatos al mejor disco de música urbana son "Afrodisíaco", de Rauw Alejandro; "El último tour del mundo"; de Bad Bunny,; "José", de J Balvin; "KG0516", de Karol G, y "Sin miedo (del amor y otros demonios)", de Kali Uchis. Por su parte, "Deja", de Bomba Estéreo; "Mira lo que me hiciste hacer", de Diamante Eléctrico; "Origen", de Juanes; "Calambre", de Nathy Peluso; "El madrileño", de C. Tangana, y "Sonidos de karmática resonancia", de Zoé, se verán las caras por el galardón a mejor álbum latino de rock o alternativo.



La categoría de mejor disco de pop latino contará como nominados con "Vértigo", de Pablo Alborán; "Mis amores", de Paula Arenas; "Hecho a la antigua", de Ricardo Arjona; "Mis manos", de Camilo; "Mendó", de Álex Cuba, y "Revelación", de Selena Gómez.



Asimismo, el Grammy de mejor disco de música regional mexicana (incluida tejana) se decidirá entre "Antología de la música ranchera, volumen 2", de Aída Cuevas; "A mis 80's", de Vicente Fernández; "Seis", de Mon Laferte; "Un canto por México, volumen 2", de Natalia Lafourcade, y "AYAYAY! (Súper deluxe)", de Christian Nodal. "Salswing!", de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orchestra; "En cuarentena", de El Gran Combo de Puerto Rico; "Sin salsa no hay paraíso", de Aymée Nuviola; "Colegas", de Gilberto Santa Rosa, y "Live in Perú", de Tony Succar, competirán por el gramófono dorado al mejor disco de música tropical.



La 64 edición de los Grammy, que son los premios más importantes de la música, se celebrará el 31 de enero del próximo año en Los Ángeles (EE.UU.).



EFE