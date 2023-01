Chris Froome descartó su retiro durante esta temporada

Chris Froome quiere encontrar su mejor versión en este año luego de unas temporadas pasadas en donde ha estado flotando en el fondo del pelotón. Es por ello que este martes el pedalista comenzará el año en el Tour Down Under que se realizará en Australia.



Sin embargo, previo a esta carrera, el ciclista del Israel Premier Tech fue preguntado por su retiro y aseguró que no se ha planteado todavía dejar el ciclismo.



“Creo que me han dado una segunda oportunidad para volver a competir en las carreras y seguir en el deporte que amo. La caída pudo marcar el fin de mi carrera, pero aún siento que puedo dar más. Aunque no esté delante en las carreras, disfruto con mi trabajo y también por ser parte del Israel Premier-Tech", comentó en declaraciones recogidas por CyclingNews.

Es como si hubiera vuelto 15 años atrás y buscase llegar a mi mejor nivel. Me estoy acercando y espero hacerlo en pocos años”, agregó.



Por su parte, Froome destacó que en otras disciplinas muchos deportistas veteranos han rendido a gran nivel y que espera hacer lo mismo en el ciclismo.



“Lo estamos viendo en otros deportes. Es fantástico ver a los tenistas veteranos que siguen siendo muy competitivos, y en el ciclismo teníamos a Valverde, que hasta que se ha retirado pasados los 40 años, ha sido muy competitivo. Creo que tiene que ver por cómo se cuidan los deportistas hoy en día”.



Por último, dio las razones por las que esto está ocurriendo en los deportes hoy en día: “El profesionalismo, las dietas, conocer mejor su cuerpo y ser capaces de cuidarse creo que permite a los ciclistas acercarse a seguir compitiendo a los 40 años más que antes”.