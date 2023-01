‘Supermán’ López reafirmó su inocencia: ‘No tengo problemas de doping’

Después de su estreno con el Team Medellín el pasado fin de semana, Miguel Ángel López se defendió nuevamente de las acusaciones por su presunto nexo con la supuesta red de dopaje creada por Marcos Maynar, médico que está siendo investigado por tráfico de medicamentos no autorizados.



De igual manera se defendió también de su supuesto uso de menotropina antes del Giro de Italia 2022 y aseguró que no se ha dopado nunca.



“Estábamos bien, sin ninguna preocupación. Yo no estoy dopado, no tengo ningún problema de doping, mi pasaporte biológico está intacto y de un momento a otro fue como si te hubieran quitado el piso y salir de esa manera fue algo duro. Creo que el apoyo de mi esposa, hijos y familia fue importante. En el fondo sabemos que no tenemos inconvenientes”, comentó en diálogo con ADN Cycling.



Por su parte, lamento la manera como se dio su salida del Astana, equipo con el que previamente había renovado su contrato.



“Fue algo complicado porque ya estaba prácticamente casi asimilado que nos íbamos a quedar, en mi entorno, mi familia y yo lo teníamos ya asimilado porque el equipo ya estaba al tanto de la situación, no había inconveniente y por eso se renegoció y todo siguió adelante”.



López también habló de su incorporación al Team Medellín y aseguró que aún desea volver a un equipo World Tour.



“Son cosas de la vida, que a lo mejor hay que regresar un pasito atrás, tomar un impulso y dar un paso gigante. Estamos en esas, en un año que estoy motivado, feliz porque voy a hacer carreras bonitas. Es un pesar que no sea un calendario como el de años atrás, pero me da mucha ilusión correr aquí en mi país”.



Finalmente, catalogó estos dos últimos años como los más complicados de su carrera: “Para mí han sido años complicados, el año de Movistar no fue un año súper, este 2022 fue un poco complicado, son dos años en serie con un poco de inconvenientes. Ha sido difícil mantenerse en el foco, haciendo resultados. Voy a dejar que todo se aclare un poco, que salga bien, tengo la fe, no tengo inconvenientes de lo que se está diciendo”.