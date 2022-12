Carolina Cruz se sinceró: no descarta casarse y tener más hijos

En días pasados, Carolina Cruz dio una entrevista con Eva Rey que dio mucho de qué hablar ya que la presentadora y modelo habló sin tapujos de varios temas de su vida personal.



Y es que previamente se hizo tendencia porque reveló que la presentadora le dio una nueva oportunidad al amor y ahora habló sobre el matrimonio y la posibilidad de un nuevo embarazo.



De hecho, la modelo aseguró que durante su relación con Lincoln Palomeque jamás se visualizó llegando al altar ni casándose con él. Sin embargo, con su nuevo novio sí ha soñado con estar vestido de blanco y tener ese día especial.

“Ahora sí me parecería delicioso porque como ya no lo hice, digo que ahora sí ¡A ver qué pasa!. ¿Cómo me lo imagino? Un parrandón, vestida de blanco, como color cremita… Superlindo, una cosita así como strapless, un vestidito cortico, que tenga algo significativo”, comentó Carolina Cruz.



De igual manera, explicó por qué nunca se casó con Lincoln Palomeque tras varios años de relación.



“Nunca me propuso matrimonio, nunca nadie me ha hecho una propuesta de matrimonio, entonces el matrimonio nunca ha estado en el radar, ni en las opciones de mi vida”.



Por último, la presentadora de 43 años no descartó tener otros hijos que le haga compañía a sus actuales hijos, Mathías y Salvador: ¿Vos te imaginás?, Dios mío. Yo no descarto nada en la vida”.