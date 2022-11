Carolina Cruz reveló cuándo decidió romper con Lincoln Palomeque

Luego de varios meses, Carolina Cruz contó los detalles de cómo vivió su separación con el actor Lincoln Palomeque y reveló que durante ese momento estaba pasando uno de los momentos más duros de su vida.



Lo hizo durante el programa ‘Los Informantes’ donde aseguró que la ruptura con su expareja y la enfermedad de Salvador, su hijo, le hicieron sentir que no podía más en esta vida.



“No logré hacer una tusa de separación, porque estaba viviendo todo lo de Salvador. Tenía mi cuerpo, mi mente, mi alma y mi corazón completamente enfocada en mi hijo”, comentó de inicio.

“Yo me hice muchas preguntas, porque cuando terminas una relación, un noviazgo, un matrimonio y no hay hijos, es distinto, pero cuando hay hijos siempre tienes esa sensación de Dios mío, ¿qué hago?”, añadió la modelo y presentadora.



Por su parte, tras esa charla con el programa de ‘Caracol Televisión’ la presentadora hizo una dinámica de preguntas y respuestas en donde dejó en claro cuándo se dio cuenta que su relación no estaba funcionando.



“Cuando mis ojos no brillaban más, ahí me di cuenta que era el momento de separarse. Ser feliz en tu soledad. Sanar para volver a volar y descubrir lo hermosa que es la soledad en paz y calma”.



Además, mencionó que perdonó varias infidelidades a lo largo de su vida: “¡Ya no! He perdonado muchas infidelidades a lo largo de mi vida y relaciones”.



Por último, contó que tiene una buena relación con Palomeque a pesar del divorcio y demás: “Somos muy buenos amigos, hablamos todos los días, tenemos la mejor relación por los niños y él es un papá muy presente para ellos. Seguimos teniendo una buena relación. Igual de tranquila”.