SOAT 2023: estas son las motos que no tendrán descuento del 50%

Durante este mes, el ministro de Transporte anunció que habrá un importante descuento en el SOAT de cara al próximo año para algunos vehículos como las motos y los taxis con tal de evitar la evasión de este trámite y compensar la subida de los precios de la gasolina.



Sin embargo, en las últimas horas, han surgido varios interrogantes sobre cuáles serán las motos en las que aplicará el descuento y en cuáles no.

¿Qué motos no tendrán descuento del SOAT?



Según lo mencionado por Guillermo Reyes, ministro de Transporte, las motos que estén entre los 100 centímetros cúbicos y los 200 cc gozarán del descuento por lo que las superiores a 200 cc no contarán con la reducción del precio.



De esta manera, estas marcas de motos, catalogadas como de alto cilindraje seguirán pagando el mismo costo: Royal Enfield, BMW, Harley Davidson, Yamaha, Kawasaki, Suzuki y Honda.



Cabe señalar que es sumamente importante no dejar vencer el SOAT ya que no contar con el documento le puede acarrear una multa muy costosa.