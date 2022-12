De no creer: Tiktoker creyó que Medellín tenía mar y rentó yate

En ciertos momentos de nuestra vida, todos hemos cometidos errores, pero a veces hay algunos tan absurdos que nadie se explica cómo pueden suceder y porque no se tomaron las precauciones básicas antes de tomar un camino erróneo.



Pues bien, esto le sucedió a un Tiktoker mexicano llamado Mau López quien su única tarea era llevar a su familia a vacaciones familiares en Colombia y es por ello que se fijó ese objetivo.



El influencer relató a sus 8.3 millones de seguidores que estaba planeando ir a sitios como Bogotá, Medellín y Cartagena y que reservó ciertas actividades para hacer en el lugar donde iban a estar.

Sin embargo, se llevó una gran sorpresa. Y es que el creador de contenido reservó un yate, pero entonces lo rentó para los días en el que la familia estaría en Medellín, un asunto del que se percató su madre preguntándole sí se había equivocado de fechas.



Ahí fue cuando el mexicano vio que cometió un error ya que pensaba que Medellín tenía mar y por ello reservó el yate para echas fechas. Lo insólito del caso es que el creador pensaba que Medellín tenía mar por las historias de Maluma donde se le ve casi siempre al lado del mar.



“Claramente lo reservé en Cartagena y yo lo reservé para las fechas que vamos a estar en Medellín. Vean cuál fue la excusa que le di a mi mamá: ‘Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa’”.



Tras esto, el creador aseguró que el yate no fue nada barato de rentar y que le valió 11 millones de pesos los cuales no le van a devolver por lo que ahora le debe la plata a sus papás quienes habían pagado por esa actividad.