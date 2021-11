Sainz y Márquez se visten de la Casa de Papel en campaña publicitaria

El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz y el de MotoGP Marc Márquez se han convertido en actores de la serie de Netflix "La Casa de Papel" en una de las campañas publicitarias del patrocinador de ambos, Estrella Galicia.

La firma cervecera gallega se inspira en la popular serie en un nuevo capítulo de la resistencia. Con el lema 'La historia termina. La resistencia continúa', Sainz, de la escudería Ferrari, mantiene el rojo en el mono, pero no el que lleva en su monoplaza, sino el de la Casa de Papel.



"Dicen que el rojo simboliza la sangre, el fuego, el color de Marte, el peligro, con el que la naturaleza te avisa del fuego. Tal vez por eso no todo el mundo está destinado a vestir un mono rojo", sostiene la voz en off mientras el piloto se quita la máscara. La pieza protagonizada por el piloto madrileño refleja la constancia, el esfuerzo y la pasión que le han llevado a Ferrari. En el caso de Márquez, el anuncio es una vuelta atrás en el tiempo.

"Imagina que pudieras retroceder en el tiempo, volver a ese instante anterior al llanto, al sufrimiento, al dolor, al golpe. Somos la resistencia, el tiempo no se recupera, al tiempo se le adelanta", señala el narrador. Estrella Galicia pone en valor el esfuerzo y capacidad de superación del piloto de Honda frente a la adversidad: "Resistencia es caer y volver a levantarse". La empresa con sede en A Coruña ha acompañado a ambos pilotos en su carrera deportiva y les considera reflejo de los valores de la resistencia.





