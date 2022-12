Carlos Sainz analizó la llegada de Vasseur a Ferrari

Después de varias semanas de finalizada la temporada 2022 de Fórmula 1, el piloto de Ferrari, Carlos Sainz habló de todo, pero hizo énfasis en la llegada del nuevo jefe de equipo de la escudería, Frederic Vasseur.



El español aseguró que la llegada del francés de 54 años es un cambio bueno para la marca italiana que terminó segunda en el campeonato de constructores en esta campaña.



"Es un cambio que esperemos que sea para bien, siempre que llega alguien nuevo hay extra motivación de querer hacerlo bien para él y el equipo dará otro pasito adelante, hay que darle tiempo", afirmó de inicio.

“Confío en él, le conozco y me han hablado bien de él, ya me intentó fichar para ir a Renault, negociamos y tuvimos contacto, y ayer le llamé y tuve mi primer contacto como piloto Ferrari, sé que lo va a hacer bien", complementó en una rueda de prensa de uno de sus patrocinadores principales.



Por su parte, Sainz hizo un balance de su segunda temporada con Ferrari: "Hay muchas cosas buenas y me acordaré toda la vida de la primera pole y victoria, los 9 podios, grandes momentos, pero también momentos muy duros con un inicio con dos abandonos seguidos cuando el coche estaba para ganar carreras”.



Finalmente, dejó en claro cuál será su meta para el 2023: “El objetivo es más picos altos en 2023, temporada lineal constante, muchos puntos y pocos abandonos”.