Ferrari anunció la salida de Mattia Binotto como jefe de equipo

Se confirmó lo que era un secreto a voces que venía desde este fin de semana. Mattia Binotto no va más con Ferrari y dejará su puesto como jefe de equipo de la escudería italiana el próximo 31 de diciembre.



El suizo se va de la escuadra luego de cuatro temporadas en donde fue bastante discutido por algunas decisiones que tomó mientras estaba en el puesto de jefe de equipo.



"Con el dolor que esto conlleva, he decidido concluir mi colaboración con Ferrari. Me voy de una empresa que amo, de la que formo parte desde hace 28 años, con la serenidad que da el convencimiento de que me he esforzado al máximo para lograr los objetivos marcados”, comentó Binotto de entrada en un comunicado emitido por Ferrari.

“Dejo un equipo unido y en crecimiento. Un equipo fuerte, listo, estoy seguro, para lograr los más altos objetivos, al que deseo todo lo mejor para el futuro. Creo que es acertado dar este paso en este momento. Ha sido muy duro para mí tomar esta decisión", complementó.



Por su parte, el CEO de Ferrari, Benedetto Vigna agradeció a Binotto por su trabajo con los italianos: “Quiero agradecer a Mattia por sus muchas y excelentes contribuciones durante los 28 años con Ferrari y, en particular, por conseguir que el equipo volviera ser competitivo”.



Por el momento, no se conoce su reemplazo, pero el favorito al puesto de jefe de equipo de Ferrari es el actual jefe de escudería de Alfa Romeo, Frederic Vasseur, pero también el cargo lo podría tomar Benedetto Vigna.