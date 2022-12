Revelan nuevos detalles del fichaje de Schumacher por Ferrari en 1996

Cuando se nombra a la Scuderia Ferrari hay que nombrar también a Michael Schumacher, piloto que rompió todos los récords posibles en su momento en la Fórmula 1 con la marca italiana y supo conseguir siete títulos.



Pues bien, el piloto alemán ha vuelto a estar presente luego de que su trayectoria fuera expuesta en un nuevo documental llamado ‘El Método’ en donde se expusieron detalles inéditos de varias cuestiones de su vida.



Uno de ellos fue cómo se gestó su fichaje histórico por parte de Ferrari el cual se dio en 1996 luego de quedar campeón con Benetton en 1994 y 1995. Los detalles inéditos del fichaje fueron desvelados por su esposa, Corinna Schumacher.

“Estábamos sentados en el jardín, cuando Michael me preguntó qué pensaba sobre la posibilidad de fichar por Ferrari. Le dije que, si realmente tenía la oportunidad de ir allí, es algo que debía hacer”, comentó de entrada para el metraje realizado por ‘Canal +’.



“Se le presentaba una oportunidad única que no debía desaprovechar. Michael sabe muy bien en quién puede confiar, creo que ya lo tenía hecho con Jean (Todt), porque antes había hablado de querer trabajar con él", añadió.



Acto seguido, Jean Todt, exdirector de Ferrari y expresidente de la FIA, entró en escena y allí mencionó que se siente unido de por vida con Schumacher.



"Estaría muy bien que Michael contara toda la historia, porque yo tampoco estuve siempre allí. Michael sigue formando parte de mi vida, y eso no va a cambiar pase lo que pase. La cuestión hoy es cómo estar juntos y cómo puedo ayudarle a él y a su familia", afirmó.



Por su parte, Corinna mencionó lo importante que ha sido Todt en la vida de ‘Schumi’: “Es bueno para Michael saber que Jean está ahí si tenemos alguna duda. Cuando sabes que está ahí para ti, alguien que puede hacer todo por ti y pensar en ti, es un verdadero regalo", concluyó.



Cabe señalar que en 2013, Schumacher sufrió un accidente mientras esquiaba y desde entonces su estado de salud ha sido una total incógnita debido a que la familia ha querido mucha privacidad con el expiloto alemán.