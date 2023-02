Buitrago confía en estar cerca de Pogacar durante toda la temporada

Santiago Buitrago cada vez más se sigue posicionado como una de las cartas fuertes a futuro para el ciclismo colombiano. Y es que durante el pasado fin de semana logró un gran resultado ya que terminó tercero en la Vuelta a Andalucía que ganó Tadej Pogacar.



El ciclista bogotano para esta carrera tuvo mucha más responsabilidad que antes y pudo luchar para estar dentro del podio de la carrera y además ayudó a que su compañero de equipo, Mikel Landa, fuera segundo dejando así un buen desempeño para el Bahréin Victorious.



Ante esto, el ciclista habló sobre su labor en la válida andaluza, las próximas competencias que correrá entre otras cuestiones.

“Muy contento de haber podido terminar la Vuelta a Andalucía. Cinco etapas bastante duras, pero muy contento con el equipo por haber terminado segundos y terceros en la general, de haber podido estar en la pelea, los compañeros excepcionales. Se intentó desde la fuga, se intentó arrebatarle el triunfo a Pogacar que estuvo muy fuerte, pero fue muy positivo para nosotros”, comentó de inicio en diálogo con Diario AS.



“El trabajo del equipo estaba enfocado a disputar la general, a pelear por etapas, a estar activos en las fugas y creo que hicimos un gran grupo de trabajo y es el mismo grupo que va a estar en la Tirreno Adriático. El equipo está muy contento con el performance y como estamos encaminando la temporada”, añadió.



Por su parte, se refirió a Pogacar y mencionó que espera seguirle de cerca en la temporada: “Se vio a un Tadej Pogacar muy superior. Intenté seguirlo, pero demostró su buen estado de forma y los finales lo favorecían mucho. Es un corredor muy explosivo y sí que me costaba seguirlo en esos ascensos empinados. Pero estoy muy contento y espero que este año sea un salto importante llegándole más cerca. Eso será importante”.



Además. Buitrago confirmó que correrá la Tirreno Adriático: “Va a estar más dura porque ya es una World Tour, ya van a estar allí todos los equipos, habrá mas nivel. Serán siete días muy duros, es una carrera dura, el clima no será favorable. La idea es ir a dar la pelea y esperamos estar bien en la general ya sea conmigo o con cualquier otro corredor del equipo”.



Finalmente, se refirió al momento actual del ciclismo colombiano: En los últimos años se ha visto una superioridad de Pogacar, Evenepoel y Roglic sobre nosotros, pero eso no quita lo que somos. Martínez ganó Algarve, Higuita estuvo ahí, yo estuve disputando título, López ganó en San Juan. Hemos tenido un buen inicio y esto ayuda a los jóvenes en Colombia a seguir soñando y planeando sus carreras”.