Evenepoel sobre el inicio de Pogacar en 2023: ‘Me motiva a mejorar’

Remco Evenepoel ha sido uno de los grandes ciclistas revelación el año pasado ganando la Vuelta a España y el Mundial de Ruta. Y es que el belga tras su dura caída en el Giro de Italia renació como el ave fénix y ahora es uno de los ciclistas a vencer en todas las carreras que corra.



No obstante, el ciclista en entrevista con ‘Diario AS’ habló sobre sus rivales en el ciclismo y entre ellos está el esloveno Tadej Pogacar quien aseguró que es una gran motivación para él más en el momento en el que está actualmente donde ha ganado todo lo que ha disputado en 2023.

“Creo que es una manera muy bonita de comenzar la temporada. Se está mostrando muy bien en cada ascenso y en cada final de etapa. Es un gran estímulo ver un ciclista top ganar fácil y eso te empuja a mejorar. No está en mi cabeza en todo momento, pero es una gran motivación”, mencionó.



Por su parte, ante la pregunta de si Pogacar, Van Aert, Van der Poel y él mismo están cambiando la historia del ciclismo contestó: “Creo que es así. Creo que cada temporada hay más y más interés por el ciclismo por la forma en que se corre. Ahora, las carreras son atractivas de ver. En el pasado se tenía que esperar hasta el final para ver qué pasaba. Ahora, desde principio hay pelea y no se sabe lo que puede pasar”.



Además, Evenepoel aseguró que el interés que está dando el ciclismo actualmente se puede comparar con el fútbol: “Creo que se está consiguiendo acercarse al interés del fútbol. Veo el mundo del ciclismo cada vez más atractivo. Vemos muchas bicis último modelo en la carretera, los maillots de los equipos... ya no se trata solo de andar en bicicleta, es otra cosa, se acerca un poco más al fútbol.



Por otro lado, habló de sus objetivos y afirmó que el Giro de Italia será la carrera a ganar este año: “Es el gran objetivo de la temporada. Siempre trato de dividir mis temporadas en dos partes. Así que va a ser la primera mitad que terminará con el Giro y luego llegará el Mundial y Lombardía”.



Finalmente, habló de lo que espera para esa carrera: “Hemos estado revisando especialmente lo que nos espera en la primera semana. Hay varias trampas. Lo importante es siempre tener piernas porque si no estás bien físicamente al final caerás. Etapas, como por ejemplo, la de Nápoles es importante revisarlas porque un equipo fuerte te puede poner en problemas y hay que estar listo. Después tenemos dos cronos largas que a mí me vienen muy bien. Va a ser una carrera preciosa. Seguro que vamos a ver un Giro espectacular este año”.



Cabe resaltar que el objetivo más próximo de Remco será el UAE Tour que comenzó este lunes.

​