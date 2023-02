Ineos y la decisión que tomó con Egan y Martínez para el Tour

El Ineos Grenadiers quiere ser un serio contendiente para hacerle frente a las otras dos grandes escuadras de la UCI, como lo son el Jumbo Visma y el UAE Emirates, en el Tour de Francia.



Es por ello que buscarán llevar la mejor nómina posible y dentro de ella parece que estarán prácticamente confirmados los colombianos Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal.



No obstante, aunque el plan inicial era llevar a Egan como líder en el equipo, priorizarán a Martínez quien actualmente está en un mejor estado de forma que el zipaquireño por lo que el soachuno apunta a ser uno de los capos de escuadra para el Tour de Francia.

“Dani es nuestro enfoque principal para el Tour en este momento...Con Egan, no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Es totalmente abierto”, comentó Rod Ellingworth, subdirector del equipo en diálogo con Cyclingnews.



De igual manera, aunque alabó la forma como Egan se ha recuperado tras su accidente siente que por muchas ganas que tenga él en volver hay que llevarlo lentamente.



“Está frustrado, está desesperado por correr. Pero tienes que ser fuerte con estos muchachos porque siempre quieren presionar. El año pasado, Egan quería regresar antes, pero lo detuvimos. A veces tienes que detenerlos”, mencionó.



Finalmente, Ellingworth valoró el profesionalismo que ha tenido Egan en estos meses: “No puedes criticar lo que ha hecho. Es bastante fenomenal donde está. Me envía videos y actualizaciones de lo que está haciendo en los entrenamientos y, para ser honesto, no podría estar haciendo más. Estamos corriendo con él dándole todas las oportunidades, apoyándolo al 100%”.