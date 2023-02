Nairo Quintana: el nuevo equipo que le cerró las puertas en Europa

Nairo Quintana continúa en búsqueda de un equipo para 2023. El colombiano no ha podido encontrar alguna escuadra que lo acoja luego de su salida del Arkéa en septiembre, pero desde entonces ha habido varios equipos interesados como también otros que han descartado su fichaje.



Esto principalmente por su consumo de Tramadol en el Tour de Francia 2022 en donde fue descalificado y desde ahí ha sido una pesadilla en su carrera ya que el Movimiento por un Ciclismo Creíble lo ha puesto entre ojos como uno de los casos relevantes de dopaje sin ser el Tramadol un dopante, por lo que esta acción confirmaría el supuesto veto que hay en Europa con Nairo.

Mientras todo esto ocurre, Quintana se sigue preparando y actualmente está en México en donde se realizará su Gran Fondo en los próximos días. Tras ese evento deberá viajar a Europa a resolver su situación.



No obstante, antes de ese viaje, se conoció el rumor de que el Eolo Kometa, equipo que es dirigido por Ivan Basso y del que es dueño Alberto y Fran Contador quería contar con él para esta temporada ya que no son parte del MPCC.



“Creo que en todos los equipos continentales profesionales ha salido su nombre en algún momento”, comentó Fran Contador en diálogo con Marca.



“No, no estamos ahí. Cuando empezamos en profesionales en 2021 hicimos una evaluación y decidimos que no. No tenemos otro modo de ver el ciclismo que de una manera totalmente transparente, creíble y honesta”, agregó contando por qué no están en el MPCC.



Además, añadió que “Si no es así, no estamos aquí. No nos lo planteamos de otra manera porque además va vinculado a todo nuestro trabajo de base. Este movimiento entró antes de que llegáramos a la categoría. La UCI no nos ha dicho nada al respecto. No descartamos entrar en el futuro pero, de momento, no lo hemos hecho”.



Por otro lado, ante esta entrevista del hermano de Alberto Contador, el medio ‘El Tiempo’ se contactó con directivos del Eolo Kometa quienes aseguraron que “no hay nada con respecto al tema Nairo” por lo que se da por entendido que este equipo se une a las escuadras que le cerraron la puerta para 2023.



Cabe señalar que Nairo tendría plazo hasta marzo para encontrar acogida en Europa, sino deberá buscar opciones en Colombia o en otro sitio.