Bad Bunny y Kendall Jenner vivieron momento romántico en Coachella

Tras ser vistos saliendo juntos en una discoteca de Los Ángeles, Bad Bunny y Kendall Jenner han aumentado los rumores sobre su noviazgo luego de ser vistos juntos en el Festival de Coachella que tuvo lugar el fin de semana pasado.



Y es que unos días después de su presentación justamente en ese evento, el puertorriqueño fue visto en compañía de Kendall y en medio del público.



En las imágenes, la modelo luce una camiseta blanca sin mangas, unos jenas negros con cinturón y unas botas a juego mientras que el cantante llevaba un pañuelo que cubría parte de su rostro.

Igualmente, en los vídeos se logra observar a Bad Bunny acercándose a Kendall para decirle algo al oído y luego le toma su cintura en un acto que han calificado como íntimo y romántico.



De igual forma, ambas celebridades se les ve muy acarameladas y disfrutan del fesitval al ritmo de la música de Frank Ocean.



Cabe señalar que en días pasados durante la presentación de Bad Bunny en Coachella, el artista se tomó un momento para reflexionar sobre la información que circula sobre su vida privada.



“No saben lo que sentimos, no saben lo que pensamos, no saben cómo en realidad vivimos. En las redes sociales, en lugares, en la prensa se dicen mil cosas, pero nunca nunca podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca, no lo crean. El que quiera conocerme, yo lo invito a mi casa, nunca me van a conocer por redes sociales o una entrevista”, comentó de inicio.



“No se preocupen por mí, yo estoy bien, hace poco leí algo que me sorprendió y eso que yo no le hago caso a lo que sale en redes, pero yo nunca me he arrepentido de nada en mi vida, porque de los errores se aprende”, concluyó.