Sobrino de Carlos Bacca aclaró rumor sobre su tío y su padre

Miller Bacca tiene el sueño de seguir el camino del éxito de su tío, Carlos Bacca. El joven atacante de 19 años viene de marcar en su primer partido en el profesionalismo con el Barranquilla F.C y empieza a llamar la atención de varios clubes de primera división.



Ante esto, el jugador habló con Caracol Radio y allí se refirió a sus inicios en el deporte, la posibilidad de llegar a Junior y el sueño de fichar por un club europeo. Además, respondió al rumor sobre que su padre era mejor que su tío, Carlos Bacca.



“Tener en la familia a un jugador profesional como lo es mi tío (Carlos), es un ejemplo para mí. Es un gran profesional por la carrera que ha hecho. Él ya hizo su historia y yo voy a empezar a marcar la mía”, comentó.

Por su parte, señaló que tanto su padre como Carlos impulsaron su sueño de volverse futbolista: “Ellos son fundamentales en mi vida, son los que me han ayudado a salir adelante”.



Además, señaló que su amor por del deporte se dio a temprana edad, peor que ha sido una etapa marcada por “cosas malas y buenas... fue un sacrificio muy duro”.



Por su parte, eligió sobre quien jugaba mejor al fútbol si su padre o su tio Carlos: Dicen que mi papá fue un jugador muy reconocido. Acá en la costa dicen las personas que fue mejor que mi tío, pero por cosas de la vida no salió como jugador profesional. Dios le dio el propósito a mi tío”.



Finalmente, Miller dejó en claro que su objetivo es jugar en la Europa y ser protagonista allá: “Mi sueño es jugar en Europa, me mentalizo allá. Para eso se necesitan muchas cosas. Por ahora hay que vivir el presente, disfrutar el proceso”.