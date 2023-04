De no creer: I.A ‘revive’ a Michael Jackson y canta éxitos recientes

La inteligencia artificial (IA) ha sido sin duda la gran revolución de la humanidad en este 2023. La tecnología ha sido de ayuda en bastantes campos como la edición de fotos, creación de textos y demás necesidades.



Igualmente, la IA ha dejado ver su poder por ejemplo con las fotos del Papa Francisco en donde usaba ropa muy moderna y que inicialmente muchas personas se creyeron.



Pues bien, ahora parece que la IA ha dado un paso adelante y ha sido capaz de ‘revivir’ a algunos cantantes como es el caso del desaparecido ‘Rey del Pop’ Michael Jackson, el cual una IA recreó su voz y lo puso a cantar canciones conocidas en TikTok y hasta interpretando temas en español.

Esto fue posible gracias a ‘JukeBox’ creado por la empresa ‘OpenAI’ la cual ha creado una amplia biblioteca con voces de artistas fallecidos como John Lennon, Kurt Cobain y Frank Sinatra cantando varias canciones diferentes a las suyas.



En el caso de Michael Jackson fue posible escucharlo cantando ‘Die for You’ de The Weeknd, ‘La Isla Bonita’ de Madonnna y hasta ‘Titi me preguntó’ de Bad Bunny.



Tras escuchar la interpretación, varios internautas dieron su opinión sobre la voz de los artistas fallecidos: “Puede parecerse el tono de voz, pero no el estilo de canto”, “No se parece mucho la verdad, supongo que es una AI algo nueva o algo”, “¿no habrá alguna playlist con los covers de la voz por IA de él?”, fueron algunos de los comentarios.