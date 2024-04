Así funcionará el pico y placa en Bogotá el martes 9 de abril de 2024

El pico y placa en Bogotá es una de las medidas obligatorias que se han adoptado en la capital desde hace varios años. Esto con el fin de reducir los índices en temas de congestión vial que se presentan en las principales avenidas.



Según varios estudios, la movilidad de la ciudad es una de las que más trancones presenta, ocasionando demoras entre los conductores y usuarios de transporte urbano. Así mismo, esta norma busca reducir los niveles de contaminación presentes en la calidad del aire.

De acuerdo a lo estipulado por la medida, el pico y placa funciona de acuerdo al último número de la placa y dependiendo si el día del calendario es impar o par.



Teniendo en cuenta esto, para la jornada de este martes 9 de abril y al ser un día impar, los vehículos que no podrán circular dentro de la capital serán los que tengan su placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.



Para los vehículos particulares, la medida de restricción aplica desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que para los conductores de taxis, el pico y placa rige a partir de las 5:30 a.m. y termina a las 9:00 p.m.



Esta norma también tiene como objetivo que los conductores afectados, puedan utilizar diferentes alternativas de transporte como la bicicleta, patineta, carro compartido o el uso del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y el Transmilenio.



En cuanto al pico y placa para los taxistas, para este 9 de abril, la medida restringe la movilidad de los vehículos cuyas placas terminen en 3 y 4, los cuales no podrán circular dentro de los horarios mencionados.



Recuerde que en caso de ser sorprendido infringiendo la norma obligatoria, será sancionado con una multa económica de 650.000 pesos colombianos, sumado a que las autoridades correspondientes inmovilizarán el automotor.