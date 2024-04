Rafael Nadal enciende las alarmas: tiene nuevos problemas de salud

El español Rafael Nadal no ha tenido la temporada 2024 que esperaba luego de presentar molestias físicas en un partido durante el mes de enero. Desde entonces, el múltiple campeón de Roland Garros se ha mantenido al margen de las competencias oficiales, esperando por recuperarse totalmente.



En principio, Nadal había confirmado su presencia en el Masters 1000 de Montecarlo, sin embargo, el mismo tenista confirmó hace algunos días que no estaría debido a que sus problemas físicos le impiden estar en condiciones para jugar el torneo.

La última vez que Nadal fue visto en una cancha de tenis se dio en medio de un partido de exhibición frente a Carlos Alcaraz en Las Vegas, Estados Unidos, el pasado domingo 3 de marzo. La fecha de su regreso es incierta y ahora aún más con las recientes declaraciones que concedió al canal Movistar+.



“Desgraciadamente, mi cuerpo no me deja. Llevo un año y medio complicado. La verdad que se está haciendo difícil todo, lo estoy intentando cada día”, comentó de entrada el español, añadiendo que tiene “cosas por solucionar y la realidad es que, de momento, no estoy consiguiendo ponerme en disposición de competir”.



Rafael Nadal es consciente que su edad es una amenaza para la continuidad de su carrera y que el retiro cada vez está más cerca. “Al final hay que poner dentro de una balanza todo lo que ha sido mi carrera. En los momentos malos también te acuerdas de que has vivido cosas que jamás hubieras soñado vivir y lo sigo intentando, pero es verdad que la situación es complicada”, añadió.



Posteriormente, el exnúmero uno del mundo reveló los problemas de salud que viene superando: “Tengo un problema en el abdominal desde hace dos meses, desde que volví de Australia. Me recuperé rápido de la lesión de Australia, y después, entrenando un día, empecé a tener molestias en el abdominal y he ido muy poquito a poco”, afirmó.



Así mismo, también confesó que: “Problemas mentales tenemos mucha gente, yo también, pues evidentemente los tengo cuando llevo mucho tiempo que en mi faceta laboral no soy capaz de ni tan siquiera llegar a luchar por mis objetivos”.