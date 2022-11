Apple: ¿Cuándo llegará el IPhone 14 a Colombia y cuál sería su precio?

Tras conocerse la revocatoria de la decisión por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil de la medida que prohibía a Apple vender sus productos 5G muchas personas se preguntan cuándo comenzarán a comercializarse estos dispositivos.



Sin duda, el más esperado de ellos es el IPhone 14 el cual salió recientemente en varios países del mundo y que actualmente no ha llegado a Colombia por la medida anteriormente mencionada.



Tras la decisión, se espera que en las próximas semanas comiencen a llegar al país los IPhone 14, IPhone 14 Plus, IPhone 14 Pro y IPhone 14 Pro Max. De igual forma, llegarían las versiones 12 y 13 al país.

¿Cuándo llegaría?



Por el momento, los distribuidores de Apple en Colombia no han una respuesta clara sobre el tema y aseguran que no hay nada definido sobre cómo y cuándo empezará la comercialización del producto.



¿Cuánto valdría?



El IPhone 14 estaría llegando al país entorno a los $3.935.698 en su versión más básica, el Plus valdría $4.428.276, el Pro $4.920.854 y el Pro Max estaría en los $5.413.432.