El tenista colombo-español protagonista en el equipo de la Copa Davis

El tenista Adría Soriano Barrera le dio a Colombia una alegría el pasado domingo 4 de febrero cuando se alzó con la victoria en el último partido de los playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis.



El tenista, de madre colombiana y de padre español, creció en el viejo continente pero pasando sus vacaciones en la capital del departamento de Santander. Allí se enamoró de Colombia y tras varios años preparándose para el tenis profesional, tuvo un paso por Estados Unidos antes de decidir representar la bandera colombiana.

Soriano manifestó su alegría por hacer parte de ese acontecimiento histórico para Colombia. “Feliz de poder ser parte de ese gran evento, de esa remontada, hace 55 años que Colombia no remontaba de esa manera. Fue una victoria de todos, del equipo, de todos los que estaban, así que me lo llevo en el corazón”, comentó en entrevista a Caracol Deportes.



El tenista, de 24 años, destacó tanto a Colombia como a la capital, como una ciudad que le ayudó en su preparación para estos juegos. “Ya había experimentado un poco la sensación de jugar en esa altura, era bola pinchada, creo que me ayudó un poco más y las sensaciones fueron muy buenas. Esa semana cada vez me iba sintiendo un poco más cómodo, jugando mejor”, analizó.



Así mismo, resaltó la importancia del apoyo que tuvo en el equipo colombiano y destacó que: “Esto se hace por amor, que somos una familia y que lo importante es que cada vez que juguemos lo hagamos el uno por el otro y que pasen cosas tan bonitas como las que pasó”.



Gracias a la remontada 3-2, el equipo de Colombia logró clasificarse a las qualifiers de la Copa Davis.