Fernando Gaviria se quedó con la primera etapa del Tour Colombia 2024

155 kilómetros entre los municipios de Paipa y Duitama fue el recorrido que tuvieron los más de cien ciclistas que se dan cita en el Tour Colombia 2024.



El arranque de la fracción tuvo como protagonista a una fuga durante la mayor parte del recorrido, sin embargo, fue neutralizada por el pelotón en los últimos kilómetros y finalmente fue Fernando Gaviria del Movistar Team, quien se quedó con la victoria, superando a Mark Cavendish en el embalaje final.

Un total de tres sprints intermedios se disputaron en la primera jornada, dejando a Brayan Sánchez como el ganador del primer embalaje especial del Tour Colombia.



El nacido en el departamento de Antioquía, se alzó con la victoria y ahora es el líder de la clasificación general. Así mismo, Lauro Moro, fue el elegido por la organización como el mejor ciclista del día tras ser el último integrante de la fuga en ser capturado por el pelotón.



Según Gaviria fue “Una etapa bastante dura por la altura. En el final contamos con fuerzas, creo que hicimos un buen trabajo por equipo y nos dimos cuenta de que hay rivales muy fuertes”.



Además, contó como fueron los últimos metros del embalaje donde hubo protestas por parte de un ciclista al asegurar que lo cerró en su camino. “En realidad puede tener razón. No he visto el video, pero incluso he hablado con él y le he pedido disculpas, mi trayectoria desde el inicio fue buscar las vallas, entonces en ese momento buscamos el hueco y al final le hice un buen sprint.", afirmó en entrevista con ESPN.



Ahora los ciclistas ya piensan en lo que será la segunda fracción del Tour este miércoles 7 de febrero, la cual tendrá salida desde Paipa, atravesando la capital, Tunja, Ventaquemada, Duitama y terminando en Santa Rosa de Viterbo para un total de 169 kilómetros de recorrido.