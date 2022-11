Millonarios celebró, pero llegaron los recados: ¿La Copa no importa?

Alberto Gamero consiguió su primer título con Millonarios. Sí, no es una Liga, pero la Copa a la hora de la verdad hace rozar la gloria en un torneo que da también cupo a Copa Conmebol Libertadores. Sea a la fase previa o fase de grupos, el máximo anhelo es disputar ese certamen continental. Nada hace más grande a un club que quedarse con el rentado local, pero la Copa BetPlay también suma al palmarés gústele a quien le guste.

Con mucha superioridad ante un Junior de Barranquilla que llegó a defenderse, Millonarios se quedó con el título con un marcador categórico de 2-0 y con un David Macalister Silva que obtuvo su premio con el segundo tanto que liquidó a un cuadro barranquillero sin ideas y con un muy mal planteamiento. Poco tuvo que hacer Álvaro Montero durante los 90 minutos.



Hace unos años, la Copa BetPlay, más allá del título que daba, no era el premio dándole al campeón un tiquete a la Copa Sudamericana. Con el pasar de los años, el sistema cambió y el objetivo es ganarla para instalarse en la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores. Trofeo es trofeo y cualquier equipo quiere celebrarlo. Más aún para un Alberto Gamero, que no había podido retribuirles a los directivos la confianza que le han depositado con un título.



Es el primero de muchos, pero ya deben pasar página de la alegría y euforia de conseguir la Copa BetPlay. A Millonarios le queda la Liga BetPlay en busca del título y asegurarse como el mejor equipo del torneo pese a los altibajos sufridos para clasificar donde la aseguró en el último encuentro ante Alianza Petrolera.



En el programa Saque Largo de Win Sports, Julián Céspedes sentenció que la grandeza de un club se hace con títulos ligueros, bajándole la importancia a la Copa BetPlay y poniéndola en segundo plano. Claro, la ambición de cualquier conjunto es nada más ni nada menos que conseguir la gloria con un trofeo de Liga, pero al Copa y el título conseguido por los embajadores suma y mucho, en especial para David Macalister Silva y Alberto Gamero.



Julián Céspedes empezó diciendo, “anteayer y ayer decían que Millonarios estaba desvanecido, estaba perdido y con un partido como el de ayer con el título ustedes dicen que ya es la panacea. Yo insisto, felicitaciones a Millonarios, el camino sigue, la liga sigue y con todo respeto, la grandeza, la grandeza en Colombia la hacen y lo entregan los títulos de liga”.



Tras decir lo anterior, los diferentes panelistas lo interrumpieron con Guillermo Arango manteniendo, “Julián le dice a la directiva de Win y a la Dimayor que ya no transmita más la Copa, que no importa nada, no vale nada”. Céspedes sentenció, “la Copa importa y vale muchísimo, pero no se puede comparar la Copa con la Liga”. Los títulos deben valorizarse, sea el que sea en una competición oficial, pero claro, la gloria y todo lo que anhela cada plantel es sin duda alguna, alcanzar la Liga BetPlay, y Millonarios puede lograrlo todavía estando en la pelea.