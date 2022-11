Pasó el guayabo de Copa y la Liga pide pista: así serán fechas 2 y 3

Después del título azul en Copa Betplay es tiempo de mirar a los cuadrangulares de Liga Betplay, que ya tiene la programación de las fechas 2 y 3, en las que habrá revancha del duelo Junior vs Millonarios. Prográmese:

FECHA 2



9 de noviembre

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pereira

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



Junior FC vs. Millonarios FC

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+



8 de noviembre

América de Cali vs. Independiente Medellín

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: Win+



FECHA 3



12 de noviembre

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



13 de noviembre

Independiente Santa Fe vs. Junior FC

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+



América de Cali vs. Deportivo Pasto

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+



14 de noviembre

Millonarios FC vs. Deportivo Pereira

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+