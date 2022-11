Pulla de Gamero sobre DTs colombianos: 'a veces aquí lo bueno es malo'

Alberto Gamero es campeón de Copa Betplay con Millonarios. Es un respaldo, un voto de confianza para su proceso pero, además, una ratificación del trabajo que se hace localmente y que, muchas veces, se desconoce.

Hablando tras la victoria 2-0 contra Junior, que le dio al azul su título número 20, el samario dejó una muy interesante reflexión.



"En esto hay que tener mucha tranquilidad, ayer y hoy me han escrito muchos, una camada de técnicos colombianos que reconocen muchas cosas y me han escrito palabras que me han tocado el corazón", dijo en charla con Primero toque de Win Sports.



Y quedó la indirecta por la falta de apoyo al técnico colombiano: "para nadie es un secreto, aquí en Colombia... recuerdo cuando estaba la Selección de Bolillo y Maturana y jugábamos bien e íbamos a los mundiales y hablaban del tiquitaca... Hugo Gallego decía: a veces en Colombia lo bueno es malo, eso no se me quita de la cabeza".



¿Fútbol moderno? Vale dar una mirada a lo que pasa en Millonarios: "Uno ve, uno quiere siempre trabajar, cambiar cosas, en este Millonarios quiero cambiar al equipo y al fútbol colombiano, que los equipos jueguen rápido, sean más propositivos, intenten ir para adelante. A veces eso da y no da".



Gamero deseó que el resultado no sea la única medida: "Yo escucho comentarios que tal equipo no dejó jugar a Millonarios, lo neutralizó, es lo que les muestro en los videos a mis jugadores, no tiene por qué perder la mentalidad. El deporte tiene tres resultados pero a veces hay que ver cómo se gana, se empata o se pierde. La final la ganamos bien, a veces ganamos y no jugamos bien, a veces perdemos peo jugamos bien, a veces el resultado no te muestra esas cosas", añadió.



Los técnicos colombianos que ganan títulos se reivindican una vez más de la mano de Gamero, mientras muchos siguen apostando por el talento extranjero, más costoso y no siempre igual de eficiente. Lo muestra Gamero en su Millonarios. ¿Todos los ven?