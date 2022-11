Alberto Gamero: ‘Ratificamos lo que hemos hecho con el título’

Alberto Gamero festejó y le dio alegría a la afición de Millonarios. La victoria 2 a 0 en Copa BetPlay retórica un festejo más para la historia azul, tras derrotar a Junior.



En medio de la tranquilidad, festejo y serenidad, el estratega se acercó a la rueda de prensa, para hablar de lo que fue el partido contra los barranquilleros.



Gamero y la felicidad de ganar el título: Una sensación agradable, con el estadio lleno y la gente gozando. Ver a la gente así, por la imagen que se lleva uno. Recuerdo a mi mamá, papá. Tuve acá a mis hijas. Eso me daba temor, pero es Alegría y la emoción de todos. Es una alegría con tranquilidad. Primero tenía confianza en el club, de lo que se hace. Quería esto, nos lo merecíamos. Feliz por todo y se lo dedico a la hinchada azul, directivos, mi familia.



Cambio de Silva a la primera línea de volantes: Ellos sabían que iban a jugar. Íbamos perdiendo y sabíamos, presentíamos que Junior en el ida y vuelta no iba hacerlo. Tuvo bloque bajo y no tendríamos riesgo atrás. Hoy la sociedad fue Larry, Silva y Cataño. Hoy hicieron daño, tuvimos el balón.



Supimos copar espacios. Referencia do el tridente de Junior. Vimos que con Larry y Silva podían avanzar más, marcamos diferencia, sáltanos líneas y pisaron el ares.



Tenemos líderes en la cancha, jugamos con tres interiores y nos dio un buen volumen de ataque. Cuando entró Vanegas mandé a Llinás de volante, para sostener la mitad.



Expectativa sobre posibles penaltis: no puedo decir que iba a pasar, pero en una de esas bolas locas podía pasar. Ingrese jugadores que cobran bien penales. Ayer los entrenamos, Álvaro entreno eso. Afortunadamente nos defendimos, hicimos el gol en el momento justo. Era importante ganar en el primer tiempo.



Estado de Luis Carlos Ruiz: salió con una molestia, pero siempre quiere estar, lucha. No creo que sea grave y estaremos contando con él para el partido contra Santa Fe.



Felicidad, tranquilidad y satisfacción del título: no es quitarnos un peso, es ratificar lo que hacemos. Darnos cuenta de lo que tenemos. En Barranca les dije que dios nos ponía cascaritas, sufrimos. Tuvimos dos o tres semanas duras. Vi que estaban fuertes y allá les dije, los errores que cometimos no vuelven a pasar.



Le damos una final a la afición. Nos damos cuenta que si podemos. Tendremos tres días para el clásico y debe ser un envión, para que se den cuenta que podemos. Ahorita comeremos, dormiremos y pensaremos en Santa Fe. Buscaremos la alegría, esto se busca, trabaja. Vamos el domingo por esa imagen de hoy.



Ayer quería un título, hoy tenemos nosotros tenemos tres años o dos años y medio. En cinco torneos tenemos dos finales, no siempre los títulos son los que avalan los procesos.