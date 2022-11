Millonarios a la Libertadores 2023: ¿ya no puede ir a fase de grupos?

Millonarios se coronó campeón de la Copa BetPlay 2022 y se clasificó a la Copa Libertadores 2023 como Colombia 4. El embajador ganó su primer título en la era del técnico Alberto Gamero, y garantizó su presencia en la competición más importante de clubes en Sudamérica.



El equipo albiazul de Bogotá avanzó a la fase previa de la Libertadores, pues la Dimayor dispone de ese cupo al campeón de Copa. Incluso, la Conmebol ya le dio la bienvenida a Millonarios a la Copa 2023.



👋🇨🇴 ¡Bienvenido, @MillosFCoficial!

El conjunto bogotano se clasificó a la CONMEBOL #Libertadores 2023.



🏆 Será su participación 19 en la competencia.

La hinchada albiazul celebra haber salido campeón de Copa BetPlay y clasificar a Libertadores, aunque lamenta que no se haya avanzado directamente a fase de grupos, si no que el equipo entre en fase previa.



¿Es imposible ver a Millonarios directamente en fase de grupos?



La tabla de reclasificación es otro de los medios para llegar a Copa Libertadores, pues Dimayor entrega cupo al mejor equipo del año, que no haya ganado título. Sin embargo, Millonarios no puede entrar a ese medio.



Así, solo tiene una posibilidad para mejorar su cupo a Libertadores: salir campeón de la Liga BetPlay II y así avanzar como Colombia 2.



En caso de que Millonarios gane el doblete en el fútbol colombiano, los dos cupos que restan irían por reclasificación a fase previa.



Si Millonarios no se corona en la Liga II, no llegará directamente a fase de grupos.