¿Junior quería subcampeonato? Dura y polémica pulla a Julio Comesaña

Julio Avelino Comesaña es un estratega completamente preparado para sacar campeón a cualquier equipo. Su experiencia de mucho nombre y el conocimiento completo que tiene del Junior de Barranquilla, equipo que sí le corre al uruguayo lo terminaron de perjudicar en un partido de vital importancia en el año 2022.

Aunque lograron quedarse con la clasificación a los ocho venciendo a Jaguares y esperando el resultado favorable del empate de Nacional contra La Equidad, las decisiones de Julio Avelino Comesaña quedaron en evidencia en la final de la Copa BetPlay ante Millonarios en su visita al Nemesio Camacho El Campín con el agregado a su favor por el 1-0 conseguido en el Metropolitano Roberto Meléndez.



Una cancha muy rápida que podía ayudar a Junior porque la presión era de Millonarios para remontar el global perjudicó a los barranquilleros. Julio Comesaña sacó una alineación curiosa, después de que criticó a Juan Cruz Real quien jugaba con tres centrales y dos laterales bien abiertos. El charrúa dispuso una nómina empecinada a defenderse con una línea de cinco bien marcada, y, además, improvisando con José Ortiz como lateral derecho. Si quería por lo menos atacar un poco, pudo haber alineado a Walmer Pacheco que no sumó minutos en la final.



En el programa Saque Largo de Win Sports, analizaron el compromiso disputado en la capital colombiana. Millonarios superó a Junior, equipo que realmente prefirió defenderse y no atacar, pues Álvaro Montero poco esfuerzo tuvo que hacer durante los 90 minutos. Sheyla García fue la más enfática en mantener su idea de que Junior y Julio Avelino Comesaña hicieron todo lo posible para quedarse con el subcampeonato empezando desde la alineación que dispuso el uruguayo, el andar del compromiso y la rueda de prensa del estratega.



Sheyla García comentó, “triste con la cara que se le ve a José Hugo (Illera), los valientes vienen a poner la cara de esa manera, y cuando se pierde tan feo Junior mostró que iba a ser el subcampeón de la Copa cuando sacó la nómina, lo corroboró cuando empezó el partido y lo autenticó cuando Comesaña fue a la rueda de prensa”. Así de claro, y realmente no es errado, pues Julio sacó una alineación improvisada, sí, con algunas bajas, pero la nómina de Junior no da para perder de tal forma. No atacaron, por lo cual la idea fue perjudicada, aunque quisieron defenderse.



Y lo peor, en la rueda de prensa, Julio Avelino Comesaña sacó el paraguas hablando que lo importante era meterse en la lucha por la Liga BetPlay 2022-II. También, mantuvo que con todas las bajas que tenían, poco o nada podían esperar en la cancha, unas declaraciones pobres realmente y, de hecho, dejó un mensaje polémico, “a uno se le debe exigir ser campeón cuando está preparado para ser campeón”, echando veneno al proceso de Juan Cruz Real, pero en últimas, fue Julio quien dirigió esta final.