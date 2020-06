Valenciano y Córdoba defienden la vida nocturna de los jugadores

La vida nocturna de los futbolistas siempre ha sido muy criticada en el fútbol. Mientras muchos deportistas la critican, otros no la ocultan, aunque eso influya en la perspectiva que tienen los hinchas y demás opinión pública sobre ellos.

Iván René Valencia habla sin pudor de cómo los excesos perturbaron su carrera, que tuvo un gran reconocimiento en Colombia, pero que internacionalmente no fue la mejor. en el programa de Espn F.C. Radio Colombia, el 'Bombardero' habló sobre cómo debe ser la vida nocturna de los jugadores, siempre y cuando eso no afecte su rendimiento.

“Me parece que todo es permitido dentro de las posibilidades, a veces el calendario de los torneos no te permiten, por ejemplo, jugar un domingo e irte a emborrachar un domingo en la noche porque hay que jugar el martes o el miércoles. Los espacios son muy cortos como para recuperarte y para poder jugar", explicó.

Aunque también añadió que a los más jóvenes les cuesta menos cuando tienen este tipo de hechos. “¿Que vayas a rendir? Sí porque el rendimiento de los jugadores de fútbol muchas veces va de acuerdo a cómo está preparado físicamente, pero a medida que pasa el tiempo sí te cobran los excesos que tienes en tu vida normal".

Y finalmente ratificó que, como todas las personas, los futbolistas deben tener espacios diferentes a los laborales para rendir. “Para mí un jugador de fútbol debe de tener vida social, dentro de la medida que te permita los campeonatos y los entrenamientos. Pero debe de tener vida porque es que tienes familia, tienes que divertirte y todo ser humano pasa por ahí".

Otro de los panelistas y exfutbolistas de ese programa es Óscar Córdoba, quien compartió anécdotas de lo que fue su experiencia internacional, pues tuvo éxito en Argentina, Italia y Turquía.

“Colombia por su uso horario se maneja de forma distinta y también por cultura. Cuando tengo la oportunidad de ir a Argentina, luego a Italia y luego a Turquía, me doy cuenta de que la vida social se alarga hasta las diez u once de la noche. Algo normal para los europeos acomodarse y estar compartiendo con sus amigos y con las personas con las cuales tiene algún tipo de contacto. Acá uno estar a las diez u once de la noche compartiendo con los amigos, la gente lo tiene en un contexto de rumba fiesta y jolgorio", explicó.

Durante este tiempo de cuarentena, muchos han sido los futbolistas y exfutbolistas que han revelado historias relacionadas a este y otros temas.