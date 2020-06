Travesura en la Selección sub-20 de 2005 que les costó varios dólares

La Selección Colombia sub-20 del 2005 es una de las generaciones que más enorgulleció al país por sus logros deportivos. La mayoría de esos jugadores se convirtieron en reconocidos futbolistas en Colombia y en el exterior, y fueron base del equipo que en 2014 regresó al Mundial.

Pero en el 2005, esos futbolistas eran poco reconocidos y podían hacer algunas travesuras que ahora se revelan. Una de ellas la contó Mauricio Casierra en el Periódico La Patria, de Manizales.

El defensor recordó que antes de llegar al Mundial de Holanda, los jugadores pasaron por Corea del Sur para disputar unos partidos amistosos contra Marruecos, Corea y Australia.

“Nos hospedamos en un hotel que en el primer piso era un centro comercial. Había oficinas y locales comerciales. Todo era muy bonito. Y vimos una particularidad: al mediodía, todo el mundo salía a almorzar y dejaban todo abierto, una cultura increíble", recordó Casierra.

Otro de los integrantes de aquel equipo era Libis Arenas, arquero que tenía gran potencial, pero que con los años desapareció del entorno del fútbol profesional. “Libis se percató que las oficinas estaban abiertas, entró a una de ellas, cogió el teléfono, llamó a Colombia como si nada. Y así empezó el ejercicio diario".

En aquel momento no era tan común el acceso a los celulares y aunque algún sector de la población tenía, no era tan común, así que los futbolistas empezaron a utilizar ese servicio sin el permiso de nadie y le pusieron telecomcito, por la empresa que dominaba el mercado de la telefonía en aquel momento.

“Nos turnabamos para entrar y llamar. Para que nos nos vieran, el que entraba se metiía debajo del escritorio y los demás, afuera, servíamos de campaneros por si alguien llegaba. Tratábamos de no demorarnos para que todos llamaran", recordó Casierra.

El final de la travesura fue así. “Como ya íbamos a finalizar el torneo y nos tenían en la mira, dijimos que no más. Pero Libis Arenas la embarró, bajó a llamar y no se dio cuenta que Larrahondo (preparador físico) y Eduardo Lara (técnico) iban detrás de él. Lo cogieron, lo apretaron, lo amenazaron con sacarlo del equipo para el Mundial si no decía quiénes más habían hecho eso".

El guardameta contó quienes habían utilizado ese servicio y cada uno tuvo que pagar 100 dólares de multa. No obstante, después “en Francia, comíamos pizza y gaseosa todos los días con ese dinero".

En aquel equipo estuvieron futbolistas como Radamel Falcao García, Harrison Otálvaro, Hugo Rodallega, Freddy Guarín, Camilo Zúñiga, Abel Aguilar, Cristian Zapata, Víctor Valdés, entre otros jugadores de gran reconocimiento, pero Casierra no delató los que usaron ese servicio.