‘Es injusto que digan que pagué por ir al Mundial, pensé en renunciar’

En diálogo con DirecTV Sports, Jéfferson Lerma habló sobre las fuertes críticas que recibió después del Mundial de Rusia 2018 y reveló incluso que por ello estuvo a punto de poner fin a su corto ciclo en Selección Colombia.



Recordemos que el vallecaucano recibió su primer llamado al equipo de mayores en noviembre del 2017 (partido frente a Corea del Sur) y en dichos amistosos previos al Mundial consiguió estar en la lista de 23.

Lerma reveló que las críticas empezaron a través de redes sociales cuando “fueron capaces de hacer una imagen con mi rostro y al pie un árbol”, algo que tomó sin mayor problema. El problema se dio cuando “una persona le da por decir que Jéfferson Lerma va al Mundial porque le pagaron al entrenador, yo creo que esas cosas son injustas”.

​Respecto a lo anterior, sentenció: “Primero no tienes pruebas de nada y aparte de eso, a mi nadie me regaló nada, me lo gané con mi trabajo en el Levante y en los amistosos contra Corea y China”.

​Por último, el jugador del Bournemouth inglés manifestó que dichos comentarios malintencionados afectaron al equipo colombiano en el certamen mundialista, e incluso “hablé con personas de mi familia y mi representante para decirles que estaba pensando en renunciar a la Selección”.

​Lerma disputó cuatro partidos (176 minutos) en Rusia 2018, dos como titular (Japón e Inglaterra) y los restantes ingresó desde el banco (Senegal y Polonia). Además fue a la Copa América de Brasil 2019, ya bajo el mando de Carlos Queiroz, y jugó dos partidos.