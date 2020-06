El presente de Guillermo Celis tras una larga recuperación en Colón

Tras recibir el alta médica luego de la rotura de los ligamentos, Guillermo Celis habló sobre su presente deportivo en Colón de Santa Fe, equipo en el cual está a préstamo. Sus derechos pertenecen al Vitoria Guimaraes.

Celis, quien dialogó con Win Sports, afirmó que su proceso de recuperación avanzó satisfactoriamente y a pesar de estar cerca de vencer su préstamo con el equipo sabalero, el club planea una renovación: "Ya me hicieron el último control, me realizaron una resonancia y ya el médico me dio el alta para entrenar normalmente y jugar. Me siento muy bien, recuperé la masa muscular y estoy bien... El 30 de junio termina mi préstamo con Colón, y debo regresar a Vitoria, pero la idea que tienen acá es renovar el préstamo".

Asimismo, el mediocampista habló sobre la decisión que se tomó en el fútbol argentino a causa de la pandemia y las posibilidades de regresar al fútbol colombiano: "Para nosotros fue un alivio porque estábamos peleando el tema del descenso, así que sacarse ese peso de encima trajo mucha tranquilidad y en lo personal me vino muy bien porque yo me estaba terminando de recuperar de la lesión de ligamento".



"Desde Colombia han hablado con mi empresario. El deseo de regresar al país siempre ha estado, y en Junior pasé momentos muy lindos", finalizó.

Celis llegó a Colón de Santa Fe en el 2019 y apenas ha jugado 6 partidos con el equipo, la fuerte lesión que tuvo recién llegó al club lo alejó de las canchas por más de seis meses.