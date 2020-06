'Él mismo se traicionó': jugador mexicano le respondió a Osorio

Luego de las declaraciones de Juan Carlos con respecto a la falta de carácter de los jugadores mexicanos en el partido frente a Brasil en Mundial de Rusia 2018, Javier Aquino, futbolista de la Selección azteca y de Tigres UNAL, respondió a lo dicho por el estratega colombiano, señalando que Osorio debe asumir la culpa de igual forma que los jugadores, haciendo énfasis en que Osorio traicionó su filosofía de juego.

"Él manejó una estrategia en cada concentración durante todo el proceso y al final de cuentas él mismo se traicionó en el tercer partido. Quizá era momento que los jugadores que venían siendo titulares pudieran descansar un poco, que el resto que no venía jugando adquiriera cierta importancia dentro del grupo, al final de cuentas decide otra cosa".



"Ese silencio al cual se refiere el profe no lo recuerdo pero yo creo que en ningún momento el equipo tuvo dudas o miedo al enfrentar a Brasil, al contrario ese tipo de equipos siempre es una motivación y todos lo sabíamos, no se tuvo la capacidad mental de haber perdido contra Suecia, de no haber pasado en primer lugar y el profe en esa parte tiene que asumir cierta culpa, como todos", finalizó el extremo de 30 años, tras una conferencia recopilada por ‘Medio Tiempo'.



Mientras tanto, Osorio, con presente en Atlético Nacional, sigue siendo polémica en México por su pasado como seleccionador nacional, y tras sus polémicas frases, ha desatado una nueva ola de críticas en el país manito, en las que se han involucrado diferentes personalidades del deporte como Faustino Asprilla.