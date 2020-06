‘Los mexicanos son unos fracasados’: el ‘Tino’ defendió a Osorio

Juan Carlos Osorio desató una polémica en México luego de sus declaraciones respecto a la mentalidad de los futbolistas de aquel país durante el Mundial de Rusia 2018. De inmediato, Ricardo La Volpe y Hugo Sánchez le respondieron al colombiano con críticas a su trabajo.

Recordemos que Osorio dirigió a los ‘aztecas’ desde 2015 hasta 2018, sumando un total de 50 partidos con un rendimiento del 84.6% (31 victorias, nueve empates y diez derrotas).

Pues bien, Faustino Asprilla no quiso quedarse fuera de la colada y en diálogo con Blu Radio defendió a su compatriota: “Los mexicanos son unos fracasados, nunca van a reconocer lo bueno que hizo Juan Carlos Osorio. Es una humildad que nunca van a tener”. Eso sí, sacó de la colada a los futbolistas porque “no son pendejos” y “si reconocen” la labor del risaraldense.



Incluso el ‘Tino’ siguió ‘repartiendo palo’ y le respondió tanto a La Volpe como a Sánchez: “No hicieron nada en la Selección y eso es lo que les duele. No soportan que a Osorio le haya ido bien”.



Recordemos que en el Mundial de Rusia, México fue segundo del Grupo F tras dos victorias y una derrota. Justamente en la primera jornada derrotaron a la campeona del mundo (1-0) y Faustino no se olvida de ello: “Saben (los mexicanos) que con él (Osorio) le ganaron a Alemania, que no perdía un partido de primera ronda en un Mundial hace muchos años”.