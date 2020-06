Los estadios suramericanos que están en el ranking de France Football

"Me gustan la Bombonera, la cancha de Newell's, la de Central, la de Racing o la de Vélez. Canchas en las que se puede sentir el calor del público", destacó Lionel Scaloni. Y aunque después tuvo que dar marcha atrás, aclarando que "el Monumental siempre está en los planes", el debate sobre dónde debe jugar la selección argentina creció en los últimos días. ¿El histórico estadio de River? ¿La pasional Bombonera? Argumentos sobran. Pero en esta discusión se entrometió ahora France Football, en su edición magazine de junio . La revista francesa eligió al mítico estadio de Boca como "el más pasional del mundo".

"¿Cómo establecer los 30 mejores estadios? Y además, ¿qué es un estadio caliente? Es un lugar donde uno siente mil emociones, a veces contradictorias, entre el placer de estar allí, en medio de otros, y el miedo a esta multitud apasionada y, por lo tanto, excesiva, entre el ruido agresivo y las canciones unificadoras, etc. El problema es que no existe un instrumento para medir las emociones. FF seleccionó treinta, los clasificó ... y necesariamente los acomodó de manera arbitraria e injusta", explicaron desde la publicación.



"Hemos ignorado deliberadamente a algunos de los mejores, donde la calidad de las gradas no está a la altura del campo, como el del Real Madrid o el del Barcelona. O el del United y el del Arsenal que ahora tienen un público más 'acomodado'. O el Atlético Madrid, el West Ham y el Tottenham que perdieron la emoción al mudarse. Decidimos respetar también el equilibrio geográfico, de lo contrario, ¿cuántos clubes argentinos, uruguayos, turcos o griegos habrían merecido colarse en este ranking?", señalaron. Y así justificar por qué no aparecen algunos estadios emblemáticos de las cinco grandes ligas de Europa.



Y finalizan: "Encontrar a Boca Juniors y su Bombonera, Liverpool, y Anfield o Dortmund y su pared amarilla en el podio, no sorprenderá a nadie, ya que asistir a un partido en estos lugares legendarios es una experiencia inolvidable".

Ranking completo:

La Bombonera (Boca Juniors, Argentina)



Anfield (Liverpool, Inglaterra)



Signal Iduna Park (Borussia Dortmund, Alemania)



Rajko Mitic (Étoile Rouge Belgrade,Serbia)



Celitc Park (Escocia)



Estadio Monumental (River Plate, Argentina)



Vodafone Park (Besiktas, Turquía)



Karaïskakis (Olympiakos, Grecia)



San Mamés (Athletic de Bilbao, España)



Maracaná (Brasil)



Türk Telekom Stadumu (Galatasaray, Turquía)



De Kuip (Feyenoord, Holanda)



San Paolo (Napoli, Italia)



Orange Vélodrome (Marsella, Francia)



Geoffroy-Gulchard (Saint-Étienne, Francia)



Estadio International de El Cairo (Al Ahly, Egipto)



Sükru-Saracoglu (Fenerbache, Turquía)



Mestalla (Valencia, España)



Tomba (PAOK Salonique, Grecia)



Mohammed-V (Raja Casablanca y Wydad AC, Marruecos)



Campeón del Siglo (Peñarol, Uruguay)



Saint James Park (Newcastle, Inglaterra)



Estadio Olímpico de Roma (Italia)



Estadio Pedro Bidegain (San Lorenzo, Argentina)



Estadio Mariscal Józef Pilsudski (Legia Varsovia, Polonia)



Estádio da Luz (Benfica, Portugual)



Estadio 5 de julio de 1962 (Mouloudia Club d'Alger, Argelia)



Estadio Olímpico de Radès (Túnez)



Parque de los Príncipes (París Saint Germain, Francia)



Millerntor-Stadion (FC Sankt Pauli, Alemania)



