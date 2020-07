¡A los 29 años! Campeón del mundo con Alemania hace oficial su retiro

Este viernes, el mundo del fútbol conoció una sorprendente noticia en la que se informó que André Schürrle se retira del fútbol profesional a sus 29 años de edad, explicando que por motivos personales y físicos decidió tomar la decisión.

Recordado por dar la asistencia para el gol Mario Götze en la final de la Copa del Mundo del 2014 frente a Argentina, el futbolista alemán habló con la revista ‘Der Spiegel', en la que reveló la razón de colgar las botas a tan pronta edad: “No necesito más aplausos, sólo cuentan las actuaciones en el terreno de juego y no puede ser que haya lesiones y problemas físicos a cada momento”, precisó.

Asimismo, el extremo informó que se ha sentido solo en los picos bajos que ha tenido en las últimas temporadas: "Especialmente cuando los momentos bajos han sido cada vez más bajos y ha habido muy pocos altos, tienes que tener un rol en tu trabajo, si no lo pierdes y no encuentras otro”.

Finalmente, el alemán precisó lo difícil que es sobrevivir en un fútbol de élite y es que las constantes lesiones fueron causa para que el talentoso jugador no pudiera seguir demostrando su potencial: “Tienes que cumplir ciertas normas para sobrevivir en el sector, si no pierdes tu trabajo y no lo recuperas. La vulnerabilidad y la debilidad no existen... Todo el dinero que llegué a ganar es un gran alivio", concluyó.



Borussia Dortmund anunció el pasado miércoles la recesión del contrato de Schürrle, luego de que este finalizara el préstamo en Spartak de Moscú,, en donde las lesiones no lo dejaron jugar muchos minutos.



Schürrle vistió la camiseta de su país en 57 ocasiones y además jugó en equipos como Mainz, Leverkusen, Chelsea, Wolfsburgo, Dortmund, Fulham y Spartak de Moscú.