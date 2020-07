Habló Messi y tembló Barcelona: Setién, a descargos en la presidencia

El futuro de Quique Setién es tan difícil de predecir como el ganador del baloto. Lo tiene todo en contra, y tan claro es que él mismo ha respondido a la pregutna de si dirigirá en agosto al FC Barcelona: "No lo sé".

Pues para que se vaya aclarando, este jueves lo han llamado al orden. Según informa el diario Mundo Deportivo, el DT y el presidente, Josep Batomeu, tendrán una reunión para dar luces sobre la crisis actual del equipo, encendida por el propio capitán, quien dio unas durísimas declaraciones tras la derrota contra Osasuna y la coronación del Real Madrid.



El objetivo de Bartomeu sería "saber cómo se encuentra después de haber dicho adiós a la Liga y a falta de tres semanas para el comprometido partido de vuelta de octavos de final de la Champions League ante el Nápoles en el Camp Nou".



Seguramente hoy no será la noticia de la destitución de Setién, quien tiene contrato hasta 2022, pero sí que es toda una declaración del club de atender con mensaje de urgencia las críticas de Messi.



“Vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido ante el Nápoles, lo vamos a perder también”, había dicho el jefe del vestuario. Es poco lo que falta para el 8 de agosto y nadie quiere dar largas: si el DT no convence al vestuario, es claro que lo más sencillo es echar a uno que a 35.