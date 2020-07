¿Boca quiere 'ganar de camiseta'? Oferta por Tesillo se quedaría corta

William Tesillo es un objetivo de Boca Juniors. Eso está fuera de toda discusión. Pero no será a cualquier precio para León de México ni para el jugador. Además de prestigio, habrá que poner dinero sobre la mesa.

Según informa el diario Olé, Tesillo, un jugador al que conoce bien el técnico Miguel Ángel Russo, tiene interés en vestir la camiseta 'xeneize' y eso facilita las negociaciones. Sin embargo, la crisis económica en Argentina no es precisamente prometedora.



En México, el colombiano tiene estabilidad y cobra su salario en dólares, eso por no mencionar que se ha vuelto indispensable ya que los centrales de León han salido al mercado y él será pieza fundamental. No en vano tiene una cláusula de salida de 6 millones de dólares.



En Argentina, en cambio, su salario tendrá que ser en pesos locales, lo que implica que el acuerdo debe ser por un salario muy alto, en un club, que según la fuente, tiene como tope salarial 1,5 millones de dólares al año. Ni Tevez ha podido negociar en esas condiciones.



Medios mexicanos aseguran que ya hubo una primera oferta de Boca a León pero que ni se tomaron la molestia de examinarla, pues no se acerca a lo que se pretende.



Es cierto que al jugador le seduce la idea de Boca y que hasta su entrenador, Ignacio Ambriz, le habría permitido ir a Argentina para adelantar los trámites, pero si las cantidades no son discutibles, mejor ahorrarse el viaje.