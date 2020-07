Campeón 4 años seguidos, 24 títulos, 52 goles.. ¿qué tal jugara James?

Vaso medio vacío: una temporada perdida desde todo punto de vista, salida inminente de Real Madrid, amargo adiós, sin confianza de su DT y hasta sin cariño de la afición. Vaso medio lleno: 8 partidos y 1 gol le permiten reclamar un pedacito del título numero 34 de España y le recuerdan, a él antes que a nadie, que nació para ser un ganador.

James Rodríguez logró este jueves, en el estadio Alfredo DI Stefano, una marca nada despreciable: lleva cuatro años consecutivos coronándose campeón en dos de las cinco grandes ligas de Europa. Se dice fácil, pero no es tan así.



El colombiano lleva dos títulos en España con el Real Madrid (16/17 y 19/20) y logró dos de Bundesliga con el Bayern de Múnich (17/18 y 18/19). Que esta vez su aporte al equipo 'merengue' fue ínfimo y como colofón se le ocurrió pedir, según Zidane, que si no iba a jugar no fuera convocado; que también se bajó el del Bayern aunque Rummenigge había dado la orden de pagar los 42 millones de euros para quedarse con él... Todo es cierto. Pero ninguno de esos detalles se puede escribir en el palmarés. Solo cabe la palabra 'campeón',



Siguiendo con el ejercicio, James es el único jugador colombiano en toda la historia que ha ganado LaLiga y la Champions League, ambas con el Real Madrid.



Que sí, que acaba de firmar sus peores registros en una temporada liguera, muy lejos de los 13 tantos y 13 asistencias que logró en la LaLiga 14/15 con el Real Madrid de Carlo Ancelotti, también cierto. Pero de nuevo: no le impide sentirse hoy parte del mejor equipo de España.



Y es que aunque no es un goleador sino un mediocampista, es uno de los cinco únicos jugadores colombianos que han alcanzado los 50 tantos en las cinco grandes ligas europeas en el siglo XXI (52) y el único en ese puesto que lo ha logrado, según datos de OPTA.



Se habrán olvidado muchos, pero tal vez (ojalá) él no, que contra Rayo Vallecano, en diciembre de 2015 (10-2), James Rodríguez logró tres asistencias, lo que lo convierte en el último jugador hasta el momento en lograr un hat-trick de pases de gol con el Real Madrid en LaLiga y primer colombiano en lograrlo en la competición en este siglo XXI. ¿A quién asistió? Un tal Cristiano Ronaldo, un Benzema y un tal Gareth Bale. La BBC en pleno.



Y ojo que se quejarán en Europa pero en Colombia eso sería la cima de la ingratitud: el zurdo es el factor de desequilibrio en la selección nacional, con una absoluta relevancia de cara a gol: registra 0,98 goles y 0,65 asistencias por cada 90 minutos disputados, y es el tercer goleador histórico para el país sin ser delantero (68 goles, los mismos de Iguarán, delantero, y 16 menos que Falcao).



Ahora tendrá que empezar la ardua tarea de encontrar un equipo top que apueste por él, en una temporada dominada por la crisis económica que limita el mercado para un jugador costoso como él (34 millones de euros de cotización, 8 millones de salario por temporada), con los ya consabidos líos con sus entrenadores que no le permitieron afianzarse en Alemania ni en España. Es difícil, todos lo saben. Pero sigue siendo James y su tarea es recordarlo, decirse la verdad y tomar este gris año como motivación para volver a ser quien es... un futbolista de nivel mundial.