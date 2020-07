¿Llaman desde Italia? El caso Santos Borré que trasnocha a River

Hay noticias buenas y no tan buenas. Rafael Santos Borré estaría en la agenda de uno de los equipos protagonistas en el Calcio de Italia, lo que le permitiría, a sus 24 años, volver a Italia. Él tema es que él está contento en River Plate, que también lo quiere y lo necesita, pero tiene otras urgencias y le abriría la puerta de salida.

Los rumores de la prensa italiana han vuelto a señalar al delantero barranquillero como una de las prioridades del Lazio, que llegaría a ofrecer hasta 15 millones de euros por sus servicios.



Sus presentaciones en River, su última temporada, su título de Copa Libertadores, sus virtudes en definición y su solidaridad a pesar de ser goleador, lo hacen un objetivo muy probable. Sin embargo, toro colombiano hace fila y podría dañarle el traspaso: Alfredo Morelos sería el otro atacante en carpeta para el próximo mercado.



Pero, ¿es bueno para él salir de Argentina, donde ha recuperado la confianza que perdió en un gris paso por España? Ahí está el detalle: la decisión podría no pasar por él sino por las premuras económicas de un River obligado a vender, aunque por ahora no tenga una oferta formal por ninguno de sus jugadores. Y en tal caso, el negocio no acabaría siendo tan redondo.



Según explica el diario Olé, es urgente que a las arcas ingresen al menos 20 millones de euros en ventas de jugadores. Y el caso de Borré, atractivo como el que más, pero ha una contrariedad: si Lazio pagara los 15 millones, a River le correspondería solo el 50 por ciento, pero para eso debe renovarle el contrato, que expira en 2021, y cancelarle a Atlético de Madrid 3,5 millones. ¿Total? Se va pero no dejaría más de 4 millones en caja. ¿Realmente vale la pena?



Por eso muchos esperan a la famosa oferta por Juan Fernando Quintero de Arabia que nunca llegó o a salidas como la de Montiel o Martínez Qarta. Si así fuera, a Borré le quedaría prolongar su contrato y esperar un año, con mejores ofertas y sin la incertidumbre del mercado, para vovler a Europa. No suena tan mal...