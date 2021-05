¿Águilas Doradas 2.0? River tiene más contagios y peligra en la Copa

Pésimas noticias para River Plate. Después de conocerse el contagio masivo por covid-19 al interior de la plantilla y concretarse la eliminación del torneo local a manos de Boca Juniors, este lunes la prensa argentina reveló que hay nuevos casos positivos.



Vale la pena recordar que el conjunto millonario recibirá el próximo miércoles a Independiente Santa Fe, en duelo válido por la quinta jornada de Copa Libertadores.

De confirmarse oficialmente los 5 nuevos contagiados, quedarían 10 futbolistas de campo disponibles más Enzo Pérez lesionado y la posibilidad de que le habiliten al arquero. pic.twitter.com/f2VdZxu2Nx — Diego Borinsky (@diegoborinsky) May 17, 2021

Según informó el periodista Gustavo Yarroch, otros cinco futbolistas dieron positivo en los test realizados y aumentó a 20 el número de bajas para el duelo por Copa. Incluso Enzo Pérez es duda por lesión y Pinola está recuperándose.



En este orden de ideas, los afectados son: Leonardo Ponzio, Gonzalo Montiel, Alex Vigo, Lucas Beltrán y el colombiano Flabián Londoño Bedoya.



Tanta es la preocupación que desde la directiva riverplatense hicieron la petición de poder incluir dentro de la nómina al juvenil Alan Díaz, que debutó el domingo frente a Boca, teniendo en cuenta que no tienen arqueros disponibles.



En caso de que Conmebol le dé el aval a River, así formaría el equipo de Marcelo Gallardo en el Monumental (sin suplentes, claro):



Alan Diaz; Jonatan Maidana, Tomás Lecanda, Héctor David Martinez; Milton Casco, Felipe Peña Biafore, Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, José Paradela; Julián Alvarez y Agustín Fontana.



Si el aval no se da, que es lo más probable, la única solución es forzar a Enzo e improvisar en la portería. No hay de otra.