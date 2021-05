River Plate no tiene arquero para enfrentar a Santa Fe: las soluciones

River Plate quedó eliminado este domingo de la Copa de la Liga Argentina tras perder en los penaltis con Boca Juniors. El equipo de Núñez tuvo varias bajas debido a un brote de covid-19 en el plantel, y la posición que más se vio afectada fue la de arquero.



Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli, todos los arqueros del primer equipo, están en la larga lista de positivos para covid-19. Ellos, así como el resto del equipo, serán testeados este lunes para saber con qué jugadores puede contar Marcelo Gallardo para enfrentar a Santa Fe este miércoles por la Copa Libertadores.



Apenas habría 15 jugadores disponibles de los 32 que presentó River en el listado de inscripciones. Y en ese listado de buena fe estaban justamente sus cuatro primeros arqueros, que están infectados con coronavirus.



Debido a esto, y aunque la Confederación Sudamericana no permite cambios por Covid-19 (por eso amplió el cupo de 30 a 50 integrantes en la nómina), River analiza hacer un pedido formal a Conmebol para realizar un cambio: el ingreso de Alan Díaz por Petroli en la lista.



Sin embargo, River no se confía de la decisión que tome la Conmebol y ya trabaja en un plan B para cubrir su portería. Así, si no se puede inscribir otro arquero, la primera alternativa para ocupar el arco es Milton Casco y la segunda Jonatan Maidana.