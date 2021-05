Macnelly, más que Cardona, Carrascal y Quintero: crítica en Argentina

Boca Juniors se quedó con el superclásico de Argentina tras igualar 1-1 con River Plate en el tiempo reglamentario e imponerse en la tanda de penaltis por 4-2. Los de Russo consiguieron el boleto a las semifinales del campeonato argentino, en una noche que tuvo protagonismo colombiano en ambos equipos por su flojo desempeño.



Justamente, los volantes Edwin Cardona (Boca) y Jorge Carrascal (River), fueron los dos cafeteros que más criticas recibieron tras finalizar el partido. Cardona, quien entró en el segundo tiempo, tuvo malos comentarios por su poco peso en los minutos que jugó y por la forma en la que cobró el penalti en la tanda decisiva; mientras que Carrascal, quien tiene las '10' del millonario, fue el centro de la críticas porque volvió a defraudar y terminó siendo sustituido en el segundo tiempo.

Así, en el programa de análisis ESPN F90, la actuación de los creativos colombianos fue tema debate y es que Sebastián Dominguez, exfutbolista y ahora panelista, encendió la polémica al asegurar que Macnelly Torres está por encima de tres jugadores colombianos reconocidos en este país: Edwin Cardona, Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero.



“Yo jugué contra un enganche colombiano también. No era intermitente, pero sí era displicente para unos movimientos: Macnelly Torres. Macnelly, por partido, eran 3 o 4 situaciones que veía pases y vos decías: '¿de dónde salió?' A ese futbolista yo sí le digo: ‘sabes qué, Macnelly’, con que vos me toques 3 pelotas por tiempo a mí me alcanza. Para mí, Macnelly es más que 'Juanfer' Quintero, más que Cardona y Carrascal", dijo.



Tanto Carrascal como Cardona han sido el centro de las críticas en este país, de hecho, en el mismo programa mencionado, resaltaron que uno de los errores de la prensa era tildarlos como 'cracks' cuando son intermitentes en los campeonatos.