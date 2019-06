Lo bueno, malo, feo y más de la segunda fecha de la Copa América

Finalizó la segunda fecha de la Copa América de Brasil, que ya dejó sus dos primeros clasificados a los cuartos de final. La Tricolor será líder de su grupo sin importar el resultado contra Paraguay, mientras que Chile se confirmó para estar en la fiesta de las finales.

Con el uso del VAR, varios goles y un más datos, terminó la segunda jornada del torneo. Ningún equipo está eliminado hasta el momento, pero varios de ellos pelean por el tercer puesto.

Lo bueno

La Selección Colombia, por su parte, se clasificó como líder del grupo B y estará esperando rival entre Chile, Uruguay o Japón. La Tricolor derrotó por 1-0 contra Catar y se consolidó con seis puntos en lo más alto de su grupo. Duván Zapata anotó el tanto.

La Selección de Chile, que dirige Reinaldo Rueda, también se unió a los cuartos de final. La Roja derrotó por 2-1 a Ecuador y se avanzó a la siguiente fase, ahora, deberá tener su último juego contra Uruguay para definir al primero del grupo; el segundo se enfrentará a Colombia.

Japón y Venezuela sorprendieron a los favoritos de su grupo; Uruguay y Brasil, respectivamente. Los dos juegos quedaron empatados y, los dos 'chicos' quedaron con posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda.

Lo malo

Argentina sigue decepcionando y no pudo ganar contra Paraguay, que le igualó por 1-1. La Albiceleste no vive su mejor momento y ahora no depende de sí misma para avanzar como segunda de su grupo. Suma un solo punto.

La Selección de Ecuador quedó a puertas de ser eliminado y buscará el tercer puesto contra Japón. El equipo que dirige el colombiano 'Bolillo' Gómez perdió por 2-1 con Chile y sentenció su mal momento.

Uruguay y Brasil se dejaron sorprender de los 'chicos' del grupo y no pudieron clasificarse aún. Japón y Venezuela, respectivamente, empataron con los equipos y ahora deberán esperar a la última fecha.



El VAR nuevamente fue protagonista y tuvo algunos errores. En Japón y Brasil, tuvo acciones que cambiarían el rumbo del partido.

Lo feo

Franco Armani tuvo un polémico gesto luego de que atajara el penal contra Paraguay. El arquero argentino, además, tuvo una fuerte entrada que pudo ser sancionada con tarjeta roja contra un rival guaraní.

Lo estadístico

Ecuador volvió a anotar de penal luego de 22 años sin hacerlo por Copa América. Enner Valencia anotó contra Chile.

La Selección de Chile completó siete partidos como invicto, seis victorias y un empate; tema que se convirtió en la mejor racha con Reinaldo Rueda desde 1945.



Por primera vez, Catar y la Selección Colombia se enfrentaron. El resultado fue una victoria a favor de la Tricolor.

Lo extrafutbolístico

David Ospina tuvo que salir de Brasil y viajar con urgencia a Colombia por el grave estado de salud de su padre. El futbolista de la Tricolor no estará disponible para el encuentro de este domingo contra Paraguay.