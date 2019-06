Colombia ya está en cuartos de final ¿Cómo se define su rival en Copa?

Colombia consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa América y es la primera selección que asegura su cupo en esta instancia del torneo. Sin embargo, a la Tricolor aún le falta definir si es primero o segundo de su grupo para definir su rival.



Sin embargo, este es el panorama actual al finalizar el juego contra Catar y a la espera de lo que pueda suceder entre Argentina y Paraguay, que jugarán este mismo miércoles.

Si es primero



Actualmente Colombia es primero con seis puntos y no hay opción que lo bajen de allí al finalizar esta jornada. Si mantiene esta posición al finalizar la fase de grupos deberá enfrentarse al segundo del grupo C.



En este momento, con solo un partido jugado en el grupo C, Chile está ocupando ese puesto, pero aún queda mucho por definir porque le quedan dos partidos por delante entre los que deberá enfrentar a Ecuador, este jueves, y a Uruguay, el próximo 24.

Si es segundo



Colombia todavía podría quedar segundo si Paraguay le gana a Argentina y en la última fecha vence a la Tricolor… Otra opción sería que la Albiceleste supere a la Albirroja y luego golee a Qatar, esperando que Colombia pierda con Paraguay.



Si la Tricolor termina en la segunda casilla deberá enfrentar al segundo del grupo A, que en este momento es Perú con cuatro puntos. Sin embargo, en la última jornada, cuando se enfrente la Blanquirroja contra Brasil y Bolivia frente a Venezuela, el segundo de ese grupo podría cambiar. Los opcionados seguirían siendo Perú, Bolivia y Brasil.