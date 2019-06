¿Por qué lo hizo?: la explicación del polémico gesto de Franco Armani

La selección Argentina no vive un buen presente en la Copa América, con la clasificación en duda y un pobre nivel futbolístico, las críticas han sido el pan de cada día para los jugadores. Por este motivo, Franco Armani decidió desahogarse mandando a callar a las personas que han puesto en duda a la Albiceleste luego de atajar un penal contra Paraguay y evitar la derrota.



Ante esta situación, el representante del arquero salió a aclarar todos los rumores por el polémico gesto de Armani durante el compromiso de la Copa América.

Nicolás Petropulos, representante de Franco Armani se vio en la obligación de apagar el incendio alrededor del polémico gesto del arquero luego de atajarle en penal al paraguayo Derlis González: "Franco fue blanco de las críticas. Tanto él como todo el grupo fueron muy castigados. El festejo del penal fue por eso, fue una sensación de alivio".



Todos los jugadores de Argentina han sido el blanco de las críticas en su país, sin embargo, el arquero fue el que mandó a pedir silencio en la situación crítica que vive la Albiceleste en la presente Copa América.



Además, Petropulos aseguró que Armani siempre ha querido defender la camiseta de su país: "Franco está cumpliendo un sueño que es atajar como titular en la Seleccion Argentina. Es lo que siempre quiso desde chico".



De igual forma en diálogos con "Jogo Bonito", el representante defendió al arquero por las críticas recibidas por los goles que ha encajado: "Obviamente no le gusta que le hagan goles. En los que le hicieron en la Copa America no tuvo responsabilidad".



Argentina no vive su mejor momento, y a esto le suma que debe enfrentar a Catar en la última fecha de la fase de grupos con la obligación de sacar un resultado favorable para avanzar a la próxima ronda de la Copa América.