Yerry Mina resolvería su futuro: entre Europa y Arabia Saudita

Yerry Mina es uno de los futbolistas que continúa a la espera de definir en qué equipo jugará esta temporada. Luego de terminar su contrato con el Everton, no ha definido la situación, pese a que tiene las opciones al alcance de su mano, para firmar prontamente.



La pretemporada inició hace unas semanas y la mayoría de las ligas europeas están a punto de iniciar, finalizando gran parte de la preparación a finales de este mes y la primera semana de agosto.



Sus condiciones han despertado el interés de varios clubes del entorno europeo y también en medio oriente. El auge de jugadores a este sector del mundo llama la atención, especialmente por las sumas que están pagando, que, en algunos casos, no se comparan con lo de equipos de alto nivel.



De acuerdo a información de Ricardo Orrego, entregada en Blu Radio, el colombiano tiene todo en sus manos para decidir donde jugará “Hay cuatro ofertas por Yerry Mina en el fútbol árabe y uno de los deseados es el central colombiano, pero el dato que me han dado es que surgió una oferta muy atractiva y es en Europa. En cualquier momento se puede dar, pero Arabia no va a ser el destino de Yerry”.