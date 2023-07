Juanfer Quintero se refirió a su futuro: la pista en sus redes

Juan Fernando Quintero se encuentra sin equipo, luego de lo que fue su intempestiva salida del Junior, tras la polémica que se generó en torno a lo que desencadenó y los presuntos desacuerdos con Hernán Darío Gómez.



Fiel a su estilo, las redes sociales del ex River Plate han sido un canal para comunicar sus decisiones, lo que vendrá y demás ámbitos de su vida deportiva. Un tweet llamó la atención, pues recuerda a lo que fue su retorno a Argentina, hace un año, luego de su paso por China.



El mismo trino llegó en horas de la tarde de este viernes, pero sin dar mayores detalles. Durante la entrevista con el programa ESPN FShow, le cuestionaron si esa publicación se refería a un eventual regreso al equipo que dirige actualmente Martín Demichelis.



Estas fueron sus declaraciones “Nunca me he ido, siempre he estado. Lo digo así porque estoy en una nueva etapa hoy, estoy contento y son muchos sueños que se trazan. Cuando se llevan a cabo, por ejemplo, estoy inaugurando un restaurante, en lo personal y mi vida, estoy contento. Lo que pasa en redes soy ajeno, soy así, genuino. No está en mis manos. No tiene nada que ver, no tengo equipo, no tiene nada que ver con el fútbol”.



Sin embargo, el los me gusta de su cuenta de Twitter, se destacan algunos acerca de lo que ocurriría, hablando de Junior, sobre un eventual regreso al equipo, dependiendo de lo que ocurra en los próximos partidos. Especulación o no, su futuro se definirá en los siguientes días.