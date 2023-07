Valenciano no aguanta más a ‘Bolillo’ en Junior: pidió su cabeza

Junior de Barranquilla entró en una pequeña crisis y en tan solo con tres partidos perdidos, el equipo dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez no levanta buen nivel y las críticas no se han hecho esperar.

La dura derrota contra Cúcuta Deportivo en Copa BetPlay hizo que la continuidad de ‘Bolillo’ en Junior se ponga en duda, debido a que armó un equipo a su gusto y no está dando resultados positivos.





Luego de los explosivos dardos de Sebastián Viera y de la respuesta del técnico del Junior hacia el arquero uruguayo, ahora, el exjugador y también leyenda del equipo tiburón, Iván René Valenciano, habló en el programa ‘Blog Deportivo’ de Blu Radio y allí expresó su gran malestar por el rendimiento del club bajo las órdenes del técnico, sentenciando que debe irse de la institución.



“Para mí ‘Bolillo’ debe irse porque no armó un equipo de acuerdo a la ideología de él. Tiene jugadores de buen pie, que juegan muy bien como Albornoz, Pablo Rojas y Carlos Bacca. Junior tiene una buena nómina, pero no un gran entrenador”, mencionó contundente Valenciano.



Además, agregó que Junior no tiene una identidad de juego y es totalmente a su esencia.



“Hoy Junior juega totalmente diferente, es un equipo que no tiene el primer pase, que es lo que ellos siempre han priorizado”, finalizó.